ICE Ices Cannabis 

Wyatt Gaines

Versión española en la parte inferior



Being an immigrant in the U.S. right now isn't easy—never mind being an undocumented immigrant, concerning a whole different level of difficulty, on a multitude of levels. Simply being someone here from a different country has challenges that most of us who were born here will never consider, much less face. But as a country comprised of people whose ancestors were once very undocumented and—understatement of the year alert—didn't treat native people great, the manner in which we treat all people who have chosen to make a new life here should be held to a high standard.

Speaking of high, it's (perhaps) fairly common knowledge that if you are undocumented, using cannabis is a bad idea, as it can be grounds for deportation. And as the President has demonstrated, removing undocumented immigrants makes him very happy.

For those with the resources to apply and obtain a green card and who are working toward citizenship, that's not an issue, as lawful permanent residents are generally subject to the same criminal laws as citizens. It would stand to reason that includes partaking in cannabis, or working in the rapidly expanding cannabis industry, right?

Much like the haircut I sported through hair school, that is very wrong. The basis for this resides in state versus federal cannabis laws. Although 29 states and the District of Columbia have medical cannabis programs, and nine states and D.C have recreational cannabis programs, cannabis remains illegal at the federal level. As such, the feds view cannabis use as unacceptable for any reason. As all immigration law is federal law, non-citizens need to avoid using, possessing or growing cannabis.





That's especially important, because even though the Obama administration took steps to prevent the feds from going after citizens who were using or growing cannabis or working in cannabis industries, current Attorney General Jeff Sessions made it a priority to go after all non-citizens violating any state or federal crimes. Because Sessions hates people of color, and the Wall thing.

How common is it for the feds to deport someone for simple cannabis possession? The most recent reliable numbers I found show that in 2013, U.S. Immigration and Customs Enforcement deported 6,770 individuals for simple possession of cannabis, making it the 4th most common criminal reason for deportation.

But it's more than just simple possession. Growing, sharing, or working in the industry can result in being deported or permanently barred from re-entering the U.S., because it's considered drug trafficking. That doesn't just mean growing, trimming or selling cannabis. A non-citizen working as an accountant with a cannabis industry client also risks permanent banishment. Even the spouse of said accountant could face banishment, as they could be considered benefiting financially from cannabis money.

The Immigration Legal Resource Center issued an advisory paper which instructs noncitizens to avoid anything to do with cannabis, including:

Don't use marijuana until you are a U.S. citizen. Don't work in the marijuana industry. (Don't benefit in any form from any non-citizen working in the industry.)

If you have a real medical need and there is no good substitute for medical marijuana, get legal counsel first.

Never leave the house carrying marijuana, a medical marijuana card, paraphernalia (like a pipe), or accessories like marijuana T-shirts or stickers. Don't have photos or texts about you and marijuana on your phone, Facebook, or anywhere else. (ICE is checking your social media for proof you use marijuana.)

Never discuss marijuana use or possession with any immigration or border official, unless you have expert legal advice that this is OK. Some immigration officers are asking noncitizens if they have ever used marijuana– especially in some states that have legalized marijuana. (This is especially important at the Washington/Canada border.)

Even old offenses can cause problems, since there's no statute of limitations on deportation. Even an expungement won't fix the problem in most cases. Any non-citizen with a criminal history or with pending charges needs to be careful about their immigration status.

Oregon and Washington have organizations that help criminal defense counsel figure out these problems.

In Washington: Washington Defender's Association Immigration Project defensenet.org/case-support/immigration-project/

In Oregon: Oregon Justice Resource Center Immigrant Rights Project - ojrc.info/immigrantrightsproject/

Both groups work with defense counsel representing non-citizen defendants at the pre-plea stage to explain how the charges will affect their client's immigration status, and how to minimize the consequences. Neither WDIP nor OJRC IRP work directly with clients.



Cannabis y ciudadanía

Por Josh Jardine



Ser un inmigrante en Los Estados Unidos hoy en dia es bastante difícil. Pero ser un inmigrante indocumentado está lleno de un nivel completamente diferente de incertidumbre y dificultad.



El simple hecho de venir de un país diferente y vivir en los Estados Unidos crea desafíos que los que nacemos aquí nunca tenemos que considerar. Pero como una nación con un gran segmento de la población cuyos antepasados alguna vez estuvieron muy indocumentados y (alerta de eufemismo) no trató a los nativos aquí muy bien, la manera en que damos la bienvenida a cualquiera que haya sido elegido para hacer una vida aquí debería mantenerse a un nivel muy alto.



Hablando en alto, es (quizás) de conocimiento común que si no estás documentado, usar cannabis es una mala idea, ya que puede ser motivo de deportación. Y a medida que nuestro vil y racista presidente Donald Trump, que perdió el voto popular por 2,864,974 votos, ha demostrado una y otra vez, retirar a los inmigrantes indocumentados de este país lo hace muy feliz.



Pero aquellos que tienen la suerte de tener los recursos para solicitar y obtener una tarjeta verde o están trabajando para la ciudadanía deberían estar bien, ¿verdad? Los residentes permanentes legales generalmente están sujetos a las mismas leyes penales que los ciudadanos, por lo que sería lógico que incluya participar del cannabis o trabajar en la industria del cannabis en rápida expansión, ¿ver?



Al igual que el corte de pelo que tuve en la secundaria, me equivoqué. Muy mal. La base de este cabrón reside en las leyes estatales contra el cannabis federal. Aunque 29 estados y el Distrito de Columbia tienen programas de cannabis medicinal, y nueve de esos estados (y ¡DC!) Tienen programas de cannabis recreativo, el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal. Como tal, los federales ven el consumo de cannabis como inaceptable por cualquier motivo. Dado que la ley de inmigración es una ley federal, cualquier persona que no sea ciudadana necesita evitar el uso, posesión o cultivo de cannabis.



Eso es especialmente importante, porque aunque el gobierno de Obama tomó medidas para evitar que los federales vayan en busca de ciudadanos que usen o cultiven cannabis o trabajen en industrias de cannabis, el Fiscal General Jeff Sessions ha hecho que sea una prioridad ir tras todos los no ciudadanos que violen cualquier estado o crímenes federales.



¿Qué tan común es que los federales deporten a alguien por posesión simple de cannabis? Los números confiables más recientes que encontré [LINK 1] muestran que en 2013, Immigration Control Enforcement (ICE) deportó a 6,770 personas por posesión simple de cannabis, convirtiéndola en la cuarta razón criminal más común para la deportación.



Pero es más que solo posesión simple. Crecer, compartir o trabajar en la industria se considera tráfico de drogas y puede resultar en su deportación o prohibición permanente de reingresar a los EE. UU. Y eso no solo significa cultivar, recortar o vender cannabis. Un no ciudadano que trabaja como contable con un cliente de la industria del cannabis también corre el riesgo de ser expulsado. Incluso el cónyuge de dicho contador podría enfrentarse a la deportación, ya que podría considerarse que se beneficia financieramente del dinero del cannabis.



El Centro de Recursos Legales de Inmigración (ILRC, por sus siglas en inglés) emitió un documento de asesoramiento que instruye a los no ciudadanos a evitar todo lo que tenga que ver con el cannabis, incluyendo:



● No use marihuana hasta que sea ciudadano estadounidense. No trabajes en la industria de la marihuana. (No se beneficie de ninguna forma con ningún ciudadano no ciudadano que trabaje en la industria).

● Si tiene una necesidad médica real y no hay un buen sustituto para la marihuana medicinal, obtenga primero un abogado.

● Nunca salga de la casa llevando marihuana, una tarjeta de marihuana medicinal, parafernalia (como una pipa) o accesorios como camisetas o pegatinas de marihuana. No tenga fotos o textos sobre usted y marihuana en su teléfono, Facebook o en cualquier otro lugar. (ICE está revisando sus redes sociales para comprobar que usa marihuana).

● Nunca discutas sobre el uso o la posesión de marihuana con ningún funcionario de inmigración o fronterizo, a menos que tengas el consejo legal de un experto de que esto está bien. Algunos oficiales de inmigración preguntan a no ciudadanos si alguna vez han usado marihuana, especialmente en algunos estados que han legalizado la marihuana. (Esto es especialmente importante en la frontera de Washington / Canadá).

Incluso las ofensas antiguas pueden causar problemas, ya que no existe un estatuto de limitaciones sobre la deportación. Y una expungement aún no solucionará el problema en la mayoría de los casos. Cualquier persona no ciudadana con antecedentes penales o con cargos pendientes debe tener cuidado con su estado migratorio.



Oregon y Washington tienen organizaciones que ayudan a los abogados de defensa criminal a resolver estos problemas. El Proyecto de Inmigración de la Asociación de Defensores de Washington se encuentra en defensenet.org/case-support/immigration-project, y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Centro de Recursos de Justicia de Oregón está en ojrc.info/immigrantrightsproject. Tenga en cuenta que ni WDIP ni IRP OJRC trabajan directamente con los clientes. Por el contrario, ambos grupos trabajan con el abogado defensor que representa a los acusados no ciudadanos en la etapa previa a la declaración de culpabilidad para explicar cómo los cargos afectarán el estado de inmigración de su cliente y cómo minimizar las consecuencias.