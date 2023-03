Nivelando el campo de juego

El centro de Oregón es el mejor parque infantil para los niños, si sus padres pueden permitírselo, claro. Con los aumentos recientes en el costo de vida y los gastos, los padres pueden sentirse más presionados que nunca para decir "no" a sus hijos en actividades y deportes costosos. ¿Todos los niños de nuestra comunidad tienen una oportunidad justa de jugar y divertirse? Después de todo, pueden ser el próximo atleta olímpico, jugador de la NFL, atleta de resistencia o simplemente la próxima persona completa que no deja rastro en el camino.

El juego es increíblemente valioso. Jugar con otros en un equipo o al aire libre puede crear recuerdos e inspirar valores que durarán toda la vida. La clínica de terapia ocupacional infantil, Kid's Play, describe que las habilidades desarrolladas durante el juego "libre" o no estructurado incluyen la planificación, el razonamiento de orden superior, la conciencia corporal, la resolución de problemas, la autorregulación emocional y las habilidades sociales. En el artículo, Exposición a los Espacios Verdes del Vecindario y la Salud Mental, las actividades en los espacios verdes (como caminar, andar en bicicleta, esquiar, remar e incluso contemplar el paisaje) tienen efectos positivos en el cerebro en términos de reducir la fatiga mental y el estrés. Quedarse fuera del juego cuando era niño puede impedir que alguien construya los hábitos de juego y actividad física a lo largo de su vida. Existen numerosas barreras de entrada para practicar deportes en el centro de Oregón, aunque existen recursos para superar esas barreras.

Los humanos estamos hechos para jugar por la vida. Sin embargo, existen algunas barreras claras para la entrada de miembros de la comunidad de Oregón Central con restricciones de ingresos e idioma.

Reducir los costes del deporte para las familias

La forma más fácil para que los niños accedan a los deportes organizados es a través de los deportes escolares. Esto nos lleva a nuestra primera barrera: la tarifa de pago para jugar. El director atlético de la escuela secundaria Caldera de Bend, Dave Williams, explica que "la tarifa es de $100 por deporte para estudiantes de secundaria y $40 por deporte para atletas de escuela intermedia. Si recibe almuerzo gratis o a precio reducido, hay becas disponibles a través de Education Foundation [para las escuelas de Bend-La Pine] que reducen la tarifa de pago para jugar a $25 por deporte. Esta beca es confidencial".

Williams también señala que "después de que una familia con varios hijos alcanza los $300 en tarifas de pago para jugar, las tarifas se eximen de todos los deportes adicionales por hogar, independientemente del nivel de ingresos". Para aquellos estudiantes que necesitan tacos nuevos, zapatillas para correr, un casco, asistencia con el transporte o cualquier otra cosa que impida que el niño participe en un deporte, el defensor local del estudiante en Family Access Network puede ayudar a llenar el vacío.

Si bien hay becas disponibles, no todos pueden o quieren postularse. Por estas razones, otra forma confidencial de pagar las tarifas de las actividades es a través de Every Kid Sports.

"Si su hijo está inscrito en los beneficios de SNAP, Medicaid o WIC, puede solicitar el Pase deportivo Every Kid. Esta es una tarjeta de débito que emitimos a las familias para pagar las tarifas de juego", explica Bryce Elliot, Gerente de Desarrollo Comunitario de EKS. La tarjeta también cubre algunos deportes recreativos fuera del sistema escolar, siempre que el programa dure al menos cuatro semanas, lo que brinda a los niños la oportunidad de practicar artes marciales y otras actividades. El deporte también debe ser recreativo y no un equipo de élite o de viaje.

"El Pase EKS cubre tres tarifas por año por niño", dijo Elliot. EKS es una organización nacional sin fines de lucro con sede en Bend que está tratando de crear más conciencia y apoyo en el centro de Oregón. EKS ha existido durante 13 años como una organización sin fines de lucro [y ha ayudado] a 100,000 niños hasta la fecha, dijo Elliot, recordando que "el año pasado, EKS financió a 35,000 niños con sus tarifas de pago por jugar. El objetivo de EKS es apoyar a 100.000 niños al año. [Durante el último ciclo de solicitud de EKS Pass] más de 30,000 solicitudes no pudieron ser financiadas", lo que hace muy clara la necesidad de asistencia en la tarifa de pago para jugar.

Las barreras en los deportes de club

Los deportes de club y la sobreespecialización fueron los principales temas discutidos durante el almuerzo del City Club of Central Oregon del 19 de enero titulado "Desafíos en los deportes juveniles: Obstáculos Locales".

Martha (cuyo nombre se cambió por privacidad) es una madre soltera hispana que ha necesitado ayuda con el pago de la cuota de juego. Mantiene a dos adolescentes además de trabajar a tiempo completo. Martha es empleada de las Escuelas de Bend-La Pine, donde se enteró de la reducción de la beca de pago para jugar, lo que eleva el costo a $25 por deporte. Family Access Network le proporcionó zapatos y equipo a su hijo. Y aunque esas oportunidades han permitido que sus hijos practiquen deportes, Martha tuvo que decirle a su hija que "no" al voleibol de club. Era "demasiado dinero...$1,000.00 más viajes, hoteles y comida", dijo.

Los deportes de club son otra barrera para las familias con ingresos limitados. Cuando una familia no puede permitirse un deporte de club, su hijo puede quedar rezagado con respecto a sus compañeros en cuanto a habilidades y acondicionamiento, lo que aumenta las probabilidades de que lo eliminen de un equipo de la escuela secundaria durante las pruebas.

Para ayudar a frenar la gran ventaja de los deportes de club, el director atlético Williams de Caldera High señaló que "la OSAA ha permitido que los entrenadores se queden sin entrenamientos de temporada" para ayudar a apoyar a los niños que no pueden unirse a los deportes de club.

El Instituto Aspen, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo lograr una "sociedad libre, justa y equitativa" a través de investigaciones relevantes sobre diversos temas, proporciona un informe anual sobre el estado del juego a través de su iniciativa Project Play. El informe State of Play de 2022 aborda las lesiones por uso excesivo en el sentido de que "los ligamentos de rodilla desgarrados, las fracturas de mano/muñeca y las fracturas de pierna/pie fueron casi el doble de probables en los EE. UU. que en Canadá". El informe destaca que los niños limitados a un solo deporte y un rango de movimiento especializado durante demasiado tiempo aumenta el riesgo de uso excesivo, además de evitar el desarrollo de músculos críticos. El informe State of Play también muestra encuestas que muestran cómo la especialización excesiva en un deporte conduce al agotamiento mental en los niños. Es por eso que Noruega adoptó una declaración de derechos deportivos de los niños en 1987. En 2022, ese país escasamente poblado dominó los Juegos Olímpicos de Invierno. En Noruega, los niños se enfocan más en jugar en una amplia gama de actividades y luego comienzan a practicar deportes competitivos más tarde en la escuela secundaria. La filosofía del país es dar más valor a divertirse y desarrollar atletas físicamente completos, en lugar de ganar competencias.

Jugando al aire libre



Hablando de diversión, hay mucho para los niños fuera de los deportes organizados. El centro de Oregón ofrece infinitas oportunidades para encontrar diversión y recreación al aire libre, aunque el esquí, el snowboard, la escalada en roca e incluso el senderismo pueden ser extremadamente costosos para las familias y difíciles de navegar para los hispanohablantes.

Esto introduce una tercera barrera: una combinación de altos costos de entrada y falta de información, señales de senderos y mapas del área local en español.

"Subir a la montaña no es un deporte equitativo para mucha gente en Bend", explica Martha, madre de BLPS, cuya familia habla español e inglés. "Si no fuera por Vámonos Outside, mis hijos no estarían subiendo". Vámonos Outside es otra organización local sin fines de lucro que tiene como objetivo que los niños y las familias que se identifican como negros, indígenas y/o personas de color salgan al aire libre, divirtiéndose y aprovechando la administración al aire libre.

La temporada pasada, Wesley Heredia, coordinador de programas externos de Vamonos Outside, ayudó a conseguir equipo de esquí y snowboard adecuado para 12 niños, así como pases de temporada para Mt. Bachelor. Esta temporada, ocho niños regresaron al programa. "El trabajo duro valió la pena", dijo, cuando vio, "todos montando por su cuenta". Pudo "relajarse y ver cómo el programa fue un éxito".

Martha elogia a Vámonos Outside por "ayudar a [sus hijos] a salir de casa, desconectarse de los aparatos electrónicos y estar en la naturaleza... vuelven a casa mucho menos estresados". Ir a la montaña ayuda a sus hijos a "planificar y comunicarse con amigos, aprenden responsabilidad y administración del tiempo", dijo. Vámonos Outside también organiza eventos grupales de caminatas y campamentos para miembros de la comunidad de BIPOC, lo que ayuda a los hablantes no nativos de inglés a navegar cómodamente por las señales y la etiqueta de los senderos. El grupo también ofrece entrada con descuento para las noches de escalada BIPOC en The Circuit. El pase Every Kid Sports se puede aplicar a programas al aire libre dentro de Vámonos Outside para niños de 4 a 18 años.

Bend Park and Recreation District es otra forma divertida y asequible de hacer que los niños jueguen y ofrece solicitudes de becas para actividades. En el almuerzo "Challenges in Youth Sports: Local Hurdles" del City Club, los panelistas, el entrenador de atletismo de Summit, Dave Turnbull, y el coordinador de Bend Parks and Rec Sports, Rich Ekman, expresaron esfuerzos para colaborar en el acceso al uso de las instalaciones. El uso intensivo actual de los gimnasios y campos escolares está causando que algunos en la comunidad pidan más acceso a las instalaciones comunitarias y espacios verdes.

Marcus LeGrand, quien es el Coordinador del Programa Afro-Centric de Central Oregon Community College además de estar en la Junta Directiva de BLPS (junto con otros oradores en el panel) destacó la escasez de árbitros y voluntarios deportivos. Para aquellos que alguna vez pensaron en convertirse en árbitros, ahora parece ser el momento ideal, no solo para ayudar en los juegos de árbitros, sino también para ayudar a controlar la conducta de algunos padres en los eventos deportivos. LeGrand llamó la atención sobre el hecho de que el "comportamiento de los padres es una razón clave por la cual las personas ya no están refringiendo". Turnbull explicó cómo Summit "simplemente se retiró de la recaudación de fondos que hemos estado organizando durante los últimos seis años, organizando el torneo estatal de la Organización Central de Baloncesto de Oregón, recaudaríamos $12,000.00 durante dos fines de semana... dejamos de hacerlo por lo groseros que son los padres y que dificil es Les gritan y gritan a nuestros hijos por pasarse un marcador... simplemente dijimos que ya no lo haríamos, que no pondríamos a los niños en esa situación. El comportamiento [de los padres] es una gran parte de lo que estamos viendo". LeGrand, quien también es un oficial deportivo veterano de 21 años, les pide a los padres que "apoyen a sus hijos, no les griten ni les griten, no les digan blasfemias... están en una etapa de desarrollo en la vida, necesitan apoyo... Me encantaría seguir viendo [a los padres y atletas] agradeciendo a los oficiales y a la gente que está haciendo el trabajo". Una vez, Turnbull "limpió el gimnasio de Summit High School de todos los padres [durante] un campeonato [de baloncesto] de la escuela intermedia. Los padres fueron tan groseros que detuvimos el juego. Los padres tuvieron que salir al patio. Los niños siguieron jugando. Se volvió demasiado sobre ellos, alguien se ofendió cuando un jugador chocó con su hijo. Es baloncesto, es físico y en quinto grado no controlan muy bien el cuerpo, van a haber muchas faltas". A los padres a veces les cuesta recordar que los niños juegan por diversión y no por títulos en las finales de la NBA o la Copa Mundial de la FIFA.

Lograr la equidad en el juego en el centro de Oregón es un tema complejo. Las personas interesadas en apoyar a los jóvenes en el deporte en la comunidad pueden ser voluntarios o donar a las organizaciones que son fundamentales para la equidad del juego en el centro de Oregón.

