Noticias en Español 

A finales de 2021, Vámonos Outside—la organización local sin fines de lucro que tiene la misión de unir, involucrar e inspirar a la comunidad y a las familias Latinx/as a participar en actividades al aire libre—anunció que había contratado un nuevo coordinador del programa, Wesley Heredia, para ayudar a conectarse con la comunidad y para continuar con la misión del grupo.

The Source Weekly se puso en contacto con Heredia para platicar sobre el nuevo puesto. La siguiente entrevista ha sido ligeramente editada para su clareza.

Vámonos Outside

est Heredia, el coordinador del programa Vámonos Outside, se pone de pie frente a la nueva vagoneta del programa, equipada para llevar a los participantes del programa a áreas de travesía en el Centro de Oregon.

Source Weekly: Comparta un poco sobre su experiencia.

Wesley Heredia: Me consideraría un educador de actividades al aire libre. He estado trabajando tras la industria como un guía instructor o educador como por unos 8 años y he trabajado por todo el oeste, desde de Colorado a Utah hasta Nevada, California, Oregon y Washington.

Mi experiencia principal ha sido en vínculo exterior como instructor, comenzando en Colorado, de ahí en California. Y ahora aquí, fuera de Redmond. He enseñado educación ambiental. He dado clases en el colegio. Y por último, también he sido instructor de snowboard en Mt. Bachelor durante cuatro temporadas.

Soy Mexicano Estadounidense y no crecimos— la primera parte de mi vida crecí en el centro de la ciudad de L.A. (Los Ángeles) y de verdad no tenía esas áreas verdes. No fuimos al bosque. No fuimos al desierto. Ni siquiera fuimos tanto a la playa. Al vivir en el centro de la ciudad, estas como atorado en el centro. Una vez que nos mudamos a Oregon, cuando tenía 12 años, desde ese entonces hay más áreas verdes.

SW: Comparte un poquito sobre Vámonos Outside

WH: Vámonos Outside es un programa que se lleva a cabo al aire libre, el cual está enfocado en servir al Latino, principalmente a la población Latina aquí en el Centro de Oregon y también para las personas de color.

SW: ¿Por qué es tan importante este programa para ti?

WH: Me es importante porque me llega, es algo que traigo muy dentro, porque mientras crecía no había nada de esto que llevará a la gente afuera o que los incorporara a la vida al aire libre. Tuve que luchar para meterme en donde pudiera encontrarlo.

Así que. ¿por qué es importante para mí? Porque puedo aportar lo que sé, llevar mi cultura, llevar mi experiencia como persona que creció como Mexicano Estadounidense, pero también llevar mi experiencia como persona de color que trabaja en la industria al aire libre y que la ve con perspectivas diferentes y que trata de combinar lo mejor de ambos mundos, de un grupo de personas que se han sentido desatendidas y que se sienten no vistas en muchos otros espacios. Así que estamos tratando de traerlos a la luz con tan solo proporcionar un puente hacia los espacios al aire libre.

SW: Recientemente ha llevado a cabo unos eventos, comparta un poco de los recientes eventos que han tenido y cuéntenos cómo les fue.

WH: Creo que el primer evento que ayudamos a arrancar fue uno llamado Jugamos Afuera coparticipando con Campfire Central Oregon. La idea era sacar a los niños de primaria durante el aprendizaje a distancia, sacarlos al aire libre y llevarlos a un parque en el que pudieran jugar y pasar el tiempo en áreas verdes. Muy a menudo, muchos niños que forman parte de la comunidad Latina, el ir a la escuela y estar en la escuela es probablemente el único espacio que tienen para jugar afuera bajo la supervisión de un adulto. Y cuando no tenían clases, estaban metidos en su casa, jugando dentro de sus hogares.

Los llevábamos al parque, a una caminata de corta distancia y jugábamos, les dábamos una botana y luego los acompañabamos de regreso a sus casas. Lo hicimos durante dos otoños. Y en el invierno, los llevamos a deslizarse sobre la nieve y a caminar sobre nieve, y en otras temporadas del año los llevamos a hacer caminatas. También los llevamos al gimnasio de escalada. Y de verdad que les encanta tan solo saltar por todos lados y también escalar las paredes. Así que, la idea es sacarlos de la casa y llevarlos a practicar nuevas actividades.